В Шереметьево сел самолет после сработавшей сигнализации

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Волгограда, благополучно сел в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания сигнализации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представитель экстренных служб Москвы.

По данным источника, самолет готовился к аварийной посадке после того, как сработал сигнал об открытом грузовом отсеке.

«Это было ложное срабатывание сигнализации», — уточнил РБК источник в авиакомпании «Аэрофлот».

По данным собеседника РБК, после процедуры проверки самолет занял расчетный эшелон, продолжил полет и совершил посадку в штатном режиме.