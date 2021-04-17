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В Шереметьево сел самолет после сработавшей сигнализации

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Волгограда, благополучно сел в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания сигнализации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представитель экстренных служб Москвы.

По данным источника, самолет готовился к аварийной посадке после того, как сработал сигнал об открытом грузовом отсеке.

«Это было ложное срабатывание сигнализации», — уточнил РБК источник в авиакомпании «Аэрофлот».

У самолета в Шереметьево задымилась стойка шасси
Общество
Фото:Ан Енмин / ТАСС

По данным собеседника РБК, после процедуры проверки самолет занял расчетный эшелон, продолжил полет и совершил посадку в штатном режиме.

В аэропорту Шереметьево РБК перенаправили в пресс-службу «Аэрофлота».

Ранее, 14 апреля, в самолете Boeing 737, летевшем по маршруту Краснодар — Москва, сработал датчик неисправности закрылок. В результате борт произвел штатную посадку в аэропорту Шереметьево.

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