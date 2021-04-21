В Бразилии при посадке разбился самолет

В Бразилии в результате крушения легкого реактивного самолета Learjet 35 погиб один человек, еще двое ранены. Об этом со ссылкой на компанию Infraero, управляющую аэропортом Пампулья (город Белу-Оризонти), сообщает телеканала G1.

По предварительной информации, самолет садился с нераскрытым шасси. Погибшим оказался 76-летний второй пилот Эустакио Авелар. Всего на борту находились три человека. Первый пилот, 28-летний Габриэль Сантуш Назарет, вертолетом доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пассажир, находившийся в салоне, отделался легкими травмами, сообщает G1.

Самолет принадлежал бразильской лизинговой компании Sequip Locação Segura. По данным телеканала, судно выполняло тестовый полет после технического обслуживания.

Ранее в Казахстане при выполнении учебно-тренировочных полетов потерпел крушение истребитель СУ30-СМ. По данным Минобороны страны, инцидент произошел в городе Балхаш. Экипажу удалось катапультироваться.