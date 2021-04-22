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Синоптик напомнил о кратковременных «волнах весеннего тепла» в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Две волны весеннего тепла до конца апреля вернут температурный фон в Москве в рамки климатической нормы. Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Получается первая волна [тепла] сегодня-завтра, и вторая волна в конце месяца, в преддверии 1 мая. Но они всего лишь вернут температурный фон в рамки климатической нормы апреля», — сказал он.

По прогнозам синоптика, несмотря на эти кратковременные потепления, в столице будет преимущественно холодно: с вечера 23 апреля в ночь на 24 апреля в столице пройдет холодный фронт, который принесет до 30 мм осадков (70% месячной нормы), ливни и мокрый снег.

«На 1 мая, я думаю, будет довольно холодная и ненастная погода», — добавил Тишковец.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее синоптики также исключили скорое возвращение тепла в Москву. «Дожди будут идти почти каждый день, безусловно, разные по продолжительности, по интенсивности», — говорила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее прогнозу, значительное количество осадков в столице выпадет в субботу, 24 апреля (до 5 мм).

19 апреля Евгений Тишковец сообщал РБК, что прохладная погода распространится и на начало мая. По словам синоптика, ночью будет плюс один-шесть, днем — плюс 10–15 градусов, ожидаются осадки. Воздух в столичном регионе начнет прогреваться к 4–5 мая, а в День Победы температура может достигнуть 20 градусов тепла.

новости погода Евгений Тишковец Москва
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