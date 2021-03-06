Марсоход Perseverance впервые проехался по поверхности Марса

Планетоход Perseverance в первый раз проехался по поверхности Марса, сообщается в Twitter миссии NASA.

Марсоход проехал около пяти метров, оставив следы на поверхности планеты.

«Только что состоялся мой первый тест-драйв на Марсе, пройдено около пяти метров. Вы смотрите на начало следов от моих колес. Еще многое предстоит сделать», — говорится в сообщении.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 30 июля прошлого года. В середине февраля аппарат совершил посадку на Марсе. После приземления Perseverance передал на Землю первые снимки и звуки.