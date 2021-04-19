Российские военные сообщили об уничтожении около 200 боевиков в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России в результате авиаудара ликвидировали около 200 боевиков в Сирии, сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев Минобороны.

«После подтверждения данных по нескольким каналам

о местонахождении объектов террористов самолетами ВКС России были нанесены авиационные удары», — говорится в сообщении.

В результате уничтожены также два укрытия террористов, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств.

По данным российских военных, боевики в преддверии президентских выборов в Сирии планировали теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах, целью которых было дестабилизировать обстановку в стране. Атаки готовились на замаскированной базе северо-восточнее Пальмиры, сообщили в Центре по примирению сторон.