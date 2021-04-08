Минобороны Сирии сообщило о ранении четырех военных при атаке Израиля

Израиль выпустил ракеты по окрестностям Дамаска, пострадали четверо сирийских военных. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Сирии.

«Были ранены четыре солдата, и нанесен материальный ущерб», — уточняется в сообщении.

Военное ведомство уточнило, что сирийские ПВО смогли отразить большую часть ракет противника. По данным Минобороны, их запустили со стороны ливанской территории.

В начале марта источник SANA сообщал, что Израиль выпустил ракеты по Дамаску со стороны Голанских высот. Сирия считает их своей оккупированной территорией. О пострадавших не сообщалось. Источник SANA также отмечал, что сирийские ПВО сбили большую часть ракет.