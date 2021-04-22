Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,82 (+0,8) Инвестиции, 21 апр, 13:08
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 92,29 (+0,54) Инвестиции, 21 апр, 13:08
WSJ узнала о готовности Байдена признать геноцид армян Политика, 03:55 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 03:50 Израиль и Сирия обвинили друг друга в ракетных атаках Политика, 03:46 ОНК сообщила об освобождении части задержанных на протестах в Москве Политика, 03:07 Киев попросил у США средства радиоэлектронной борьбы с Россией Политика, 03:00 Чем оригинальные запасные части для автомобиля лучше. Тест на выживание РБК и Mercedes-Benz, 02:44 Украинский МИД призвал ЕС отключить Россию от SWIFT Политика, 02:34 Госдеп заявил о достижении прогресса в переговорах с Ираном Политика, 02:05 Все об импорте: откуда и что везти, какие пошлины платить РБК и Банк «Открытие», 01:32 Зеленский ввел санкции против подрядчика «Жилищника» и еще 93 компаний Политика, 01:30 В Италии задержали предполагаемого сообщника исполнителя теракта в Ницце Общество, 01:02 «ОВД-Инфо» сообщил о 1600 задержанных на акциях в поддержку Навального Политика, 00:35 Минобороны проведет в Крыму учения при участии разных родов войск Политика, 00:35 В ЕС заявили о готовности реагировать на «подрывные действия» России Политика, 00:13
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,6 -0,3% EUR/RUB ₽92,18 -0,26% EUR/USD $1,2 0%
Дело Навального ,  
0 

ОНК сообщила об освобождении части задержанных на протестах в Москве

Часть задержанных в ходе несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве отпущена из отделений полиции без составления протокола. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев, передает ТАСС.

«Массовых задержаний на акции не было. Мы проверили отделы полиции — там порядка 20 доставленных. Большинство людей отпускали сразу без составления протоколов», — сказал Зуев.

Акция в поддержку Навального в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Несанкционированные акции в поддержку Навального в более чем 20 российских городах прошли 21 апреля. Протесты начались из-за ухудшения здоровья политика, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. О проведении акций Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) объявил через два дня после предъявления прокуратурой требования признать организацию экстремистской.

По данным полиции, в Москве на митинги 21 апреля вышли примерно 6 тыс. человек. В Петербурге — 4,5 тыс, в других городах — примерно 3,9 тыс.

В столице организаторы изначально планировали собраться на Манежной площади, но ее еще с утра перекрыла полиция. В итоге, митинги начались на Тверской улице. На проезжую часть протестующие не выходили. Власти, в свою очередь, перекрыли подход ко входу в здание Госдумы.

Video

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как трейдеры из английской глубинки заработали на падающей нефти Как подготовиться к таможенной проверке Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд

После этого часть участников акций направилась к Камергерскому переулку в сторону станции метро «Кузнецкий мост». Затем протестующие по Рождественке двинулись к Лубянке, но полиция перекрыла подходы к площади. После этого часть митингующих отправилась к Садовому кольцу, а часть осталась в районе Рождественки и «Кузнецкого моста».

Согласно данным «ОВД-Инфо», по всей стране правоохранители задержали 1 691 человека. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге — 774 человека. Затем идут Уфа (100 человек), Казань (63), Барнаул (58) и Сочи (53).

В Москве, по данным правозащитников, задержали 29 человек. Среди них был подросток 2005 года рождения, у которого при себе была саперная лопата. Кроме того, суд арестовал на 10 суток пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Ей предъявили ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

ОНК освобождение задержанные Алексей Навальный
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,6 -0,3% EUR/RUB ₽92,18 -0,26% EUR/USD $1,2 0%
Материалы по теме
В Петербурге на акции в поддержку Навального начались задержания
Политика
Дело о признании ФБК экстремистским отметили грифом «секретно»
Политика
Акция протеста в поддержку Навального. Как это было
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter