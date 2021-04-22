ОНК сообщила об освобождении части задержанных на протестах в Москве

Часть задержанных в ходе несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве отпущена из отделений полиции без составления протокола. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев, передает ТАСС.

«Массовых задержаний на акции не было. Мы проверили отделы полиции — там порядка 20 доставленных. Большинство людей отпускали сразу без составления протоколов», — сказал Зуев.

Несанкционированные акции в поддержку Навального в более чем 20 российских городах прошли 21 апреля. Протесты начались из-за ухудшения здоровья политика, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области. О проведении акций Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) объявил через два дня после предъявления прокуратурой требования признать организацию экстремистской.

По данным полиции, в Москве на митинги 21 апреля вышли примерно 6 тыс. человек. В Петербурге — 4,5 тыс, в других городах — примерно 3,9 тыс.