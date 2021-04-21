Суд арестовал на десять суток пресс-секретаря Навального

Кира Ярмыш (Фото: Kira_Yarmysh / Twitter)

Мещанский суд Москвы арестовал на десять суток пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Ярмыш обвиняется по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

«Киру увозят в спецприемник. Арест за призыв к митингу в интернете человеку, у которого нет интернета», — говорится в Twitter Ярмыш. Ее аккаунт на время домашнего ареста ведет команда.

Ярмыш, которая находилась под домашним арестом, задержали 21 апреля. Как сообщала адвокат Вероника Полякова, пресс-секретарь Навального вышла в магазин в разрешенное следователем время и ее задержали у подъезда.