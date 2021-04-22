В Италии задержали сообщника устроившего теракт в Ницце преступника

Итальянская полиция задержала сообщника террориста, который в июле 2016 года въехал на грузовике в толпу людей в Ницце. Об этом сообщают издания Corriere della Sera, Il Mattino и Rai News.

Задержанный — 28-летний албанец Эндри Элези. Его арестовали в коммуне Спаранис, неподалеку от Неаполя (регион Кампания), на основании европейского ордера, выданного французскими судебными органами. Элези обвиняют в поставке оружия Мохамеду Лауэжу-Булелю, который и совершил в 2016 году теракт.

Тогда в грузовике, которым управлял террорист, было обнаружено оружие — пистолет и автомат Калашникова. По мнению правоохранителей, его поставил именно Элези.

По данным Rai News, сообщник террориста прибыл в Кампанию недавно и связался там с представителями общины в Сапаранисе. Но несмотря на то, что Элези не посещал мечеть и другие места, его появление заметили правоохранители, отмечает издание.

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