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Нападения исламистов во Франции ,  
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Во Франции заявили о планах напавшего в Ницце совершить теракт

Фото:Daniel Cole / AP
Фото: Daniel Cole / AP

Уроженец Туниса, напавший 29 октября на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, прибыл во Францию с целью совершить теракт. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен в интервью региональной газете La Voix du Nord.

«Он [напавший] явно приехал сюда [во Францию], чтобы совершить убийства. Как иначе объяснить то, что он вооружился несколькими ножами, едва прибыл», — заявил министр (цитата по Sud Oest).

Он добавил, что уроженец Туниса находился на территории Франции до совершения теракта всего несколько часов.

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Полицейские возле базилики Нотр-Дам-де-Нис

В четверг, 29 октября, уроженец Туниса совершил вооруженное нападение в соборе Нотр-Дам в Ницце, в результате чего были убиты три человека, еще несколько прихожан получили ранения. По словам мэра города Кристиана Эстрози, нападавший кричал: «Аллах акбар!». Глава Ниццы и президент Франции Эмманюэль Макрон назвали произошедшее терактом.

В тот же день полиция задержала 47-летнего мужчину по подозрению в общении с напавшим на людей с ножом преступником за день до теракта. Позднее сотрудники французских правоохранительных органов задержали 35-летнего местного жителя, которого также подозревают в контактах с преступником.

Еще двух человек в возрасте 25 и 63 лет, задержали 31 октября. Они находились по месту жительства лица, задержанного ранее в рамках того же дела.

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