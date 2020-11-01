Во Франции заявили о планах напавшего в Ницце совершить теракт

Фото: Daniel Cole / AP

Уроженец Туниса, напавший 29 октября на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, прибыл во Францию с целью совершить теракт. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен в интервью региональной газете La Voix du Nord.

«Он [напавший] явно приехал сюда [во Францию], чтобы совершить убийства. Как иначе объяснить то, что он вооружился несколькими ножами, едва прибыл», — заявил министр (цитата по Sud Oest).

Он добавил, что уроженец Туниса находился на территории Франции до совершения теракта всего несколько часов.

В четверг, 29 октября, уроженец Туниса совершил вооруженное нападение в соборе Нотр-Дам в Ницце, в результате чего были убиты три человека, еще несколько прихожан получили ранения. По словам мэра города Кристиана Эстрози, нападавший кричал: «Аллах акбар!». Глава Ниццы и президент Франции Эмманюэль Макрон назвали произошедшее терактом.