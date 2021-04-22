В ЕС заявили о готовности реагировать на «подрывные действия» России

Европейские Союз будет решительно отвечать на подрывные действия российских спецслужб в отношении государств-членов организации. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

«Подрывные действия российской разведывательной службы против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будет впредь встречать твердую решимость, в том числе на уровне Европейской Союза, в соответствии со складывающейся ситуацией», — говорится в сообщении.

В нем также указано, что ЕС осуждает взрывы на складах боеприпасов в моравской Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два чешских гражданина. Там также указано, что Евросоюз «крайне серьезно» относится к выводам властей Чехии о причастности сотрудников российской военной разведки к произошедшему. ЕС призывает Россию впредь воздерживаться от подобных действий.

Кроме того, европейские власти назвали непропорциональной реакцию на высылку российских дипломатов из Чехии.