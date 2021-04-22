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Политика ,  
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В ЕС заявили о готовности реагировать на «подрывные действия» России

Европейские Союз будет решительно отвечать на подрывные действия российских спецслужб в отношении государств-членов организации. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

«Подрывные действия российской разведывательной службы против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будет впредь встречать твердую решимость, в том числе на уровне Европейской Союза, в соответствии со складывающейся ситуацией», — говорится в сообщении.

В нем также указано, что ЕС осуждает взрывы на складах боеприпасов в моравской Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два чешских гражданина. Там также указано, что Евросоюз «крайне серьезно» относится к выводам властей Чехии о причастности сотрудников российской военной разведки к произошедшему. ЕС призывает Россию впредь воздерживаться от подобных действий.

Кроме того, европейские власти назвали непропорциональной реакцию на высылку российских дипломатов из Чехии.

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Фото:МИД РФ

17 апреля чешские власти объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрывам в Врбетице в октябре 2014 года.

В тот же день чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвиняют в покушении на Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году. По мнению чешской полиции, Петров и Боширов приезжали в Чехию в октябре 2014-го и посещали Злинский край, где и произошли взрывы.

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В ответ на действия Праги, российский МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов. В итоге, в посольстве страны в Москве останутся работать лишь пять дипработников. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Гамачека, работа зарубежного представительства оказалась парализована: там не работают политический и экономический отделы.

21 апреля сенат Чехии принял резолюцию о сокращении число сотрудников российской дипломатической миссии до одного человека.

Чехия Евросоюз взрывы
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