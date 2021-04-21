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Дело Навального ,  
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В Петербурге закрыли две станции метро в центре города

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге cтанции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» в центре города закрыли на выход. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургского метрополитена.

«Станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» (канал Грибоедова) закрыты на выход. Вестибюли работают только на вход», — говорится в сообщении.

В центре Петербурга 21 апреля началась несогласованная протестная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как передает корреспондент «РБК Петербург», протестующие собрались в Александровском саду и двинулись в сторону Исаакиевского собора. Они скандируют: «Навальному свободу!»

По данным «ОВД-Инфо», в городе задержали десять человек.

На акциях в поддержку Навального в регионах задержали около 300 человек
Политика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В целом по России на несогласованных акциях протеста задержали около 300 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст внес его в реестр иноагентов) объявил о новой акции протеста в поддержку Навального 21 апреля. Это произошло спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать ФБК и штабы оппозиционера экстремистскими организациями. Также директор ФБК Иван Жданов и соратник Навального Леонид Волков указали на ухудшение состояния здоровья Навального, который отбывает наказание в ИК № 2 во Владимирской области.

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В феврале суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН. В ведомстве утверждали, что оппозиционер не отмечался в инспекции, в том числе когда проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления.

В колонии Навальный начал жаловаться на плохое самочувствие и объявил голодовку. Он сообщал, что ему отказывают в доступе к медицинской помощи. В свою очередь в региональном управлении ФСИН утверждали, что оппозиционеру оказывают всю необходимую помощь в соответствии с медицинскими показаниями, а 19 апреля ведомство сообщило о его переводе в областную больницу для осужденных.

Санкт-Петербург Алексей Навальный акции протеста метро
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