В Петербурге закрыли две станции метро в центре города

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге cтанции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» в центре города закрыли на выход. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургского метрополитена.

«Станции метро «Адмиралтейская» и «Невский проспект» (канал Грибоедова) закрыты на выход. Вестибюли работают только на вход», — говорится в сообщении.

В центре Петербурга 21 апреля началась несогласованная протестная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как передает корреспондент «РБК Петербург», протестующие собрались в Александровском саду и двинулись в сторону Исаакиевского собора. Они скандируют: «Навальному свободу!»

По данным «ОВД-Инфо», в городе задержали десять человек.