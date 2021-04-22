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Эксперты выявили одинаковый мотиватор для детей и сотрудников компаний

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россияне мотивируют своих детей лучше учиться примерно теми же методами, которые применяют менеджеры в компаниях для стимуляции труда сотрудников. Такие выводы сделали эксперты сервиса SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

Похвалой поощряют успехи школьников 43% родителей, причем 34% считают достаточной мотивацией устное одобрение их успехов. Большая часть родителей прибегает к материальным поощрениям или удовольствиям, за которые нужно платить.

В Минпросвещения понадеялись на проведение очных выпускных в школах
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

За успехи в школе 15% родителей дарят детям подарки, 14% выдают деньги. Еще 9% за хорошую успеваемость организуют для детей развлечения: поход в зоопарк, аквапарк, кино, а 6% родителей балуют за пятерки сладостями и угощениями.

Около 5% родителей заключили со своими детьми «условный контракт» — за успехи в учебе школьнику покупают то, что он захочет. Разрешают нарушить детям распорядок дня и подольше поиграть на приставке или компьютере, а также посмотреть телевизор в качестве поощрения разрешают 2% родителей.

В опросе участвовали 1600 родителей детей школьного возраста из всех округов России. Открытый опрос, у респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа.

Около 10% родителей никак не поощряют успехи детей в школе. Они делятся на две группы: одни считают, что хорошая учеба — это обязанность ребенка, а другие не видят смысла поощрять старания школьника, потому что их дети и так учатся хорошо, получая от процесса удовольствие.

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К денежным поощрениям отцы прибегают чаще матерей: 16% против 12%. Зато мамы чаще выбирают угощения (9% против 3% среди отцов) и развлечения (11 и 6% соответственно).

Всемирный банк оценил потери учеников от карантина в российских школах
Экономика
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В октябре 2020 года Всемирный банк спрогнозировал, что из-за закрытия российских школ на карантин в связи с пандемией COVID-19 ученики потеряют чуть больше трети обычного учебного года, что приведет к ухудшению их результатов и может стать причиной снижения их заработка, когда школьники станут взрослыми. Потери очных школьных часов в России могут снизить будущие доходы школьников на 2,5% в год на протяжении всей жизни работника, исходя из среднего прогноза ВБ.

«Мы применили модель, которая позволяет перевести потери фактических школьных часов в потенциальное снижение результатов школьников в международном тесте PISA. Модель предполагает разные виды компенсации образования, такие как онлайн-обучение, а также использует разные прогнозы — от пессимистичного до оптимистичного. По среднему прогнозу российские школьники потеряют чуть больше трети учебного года. Также снижение результатов страны в тесте PISA можно конвертировать в потенциальные потери ВВП и будущих доходов работников», — сообщил тогда РБК директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации Рено Селигманн.

«Исследования показали, что в США пропуск четырех месяцев учебы приводит к потерям 2,5% доходов в год на протяжении всей жизни работника. Подобные оценки можно экстраполировать и на российский контекст», — добавил Селигманн.
 

школьники поощрение мотивация деньги
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