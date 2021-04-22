Эксперты выявили одинаковый мотиватор для детей и сотрудников компаний

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россияне мотивируют своих детей лучше учиться примерно теми же методами, которые применяют менеджеры в компаниях для стимуляции труда сотрудников. Такие выводы сделали эксперты сервиса SuperJob, с которыми ознакомился РБК.

Похвалой поощряют успехи школьников 43% родителей, причем 34% считают достаточной мотивацией устное одобрение их успехов. Большая часть родителей прибегает к материальным поощрениям или удовольствиям, за которые нужно платить.

За успехи в школе 15% родителей дарят детям подарки, 14% выдают деньги. Еще 9% за хорошую успеваемость организуют для детей развлечения: поход в зоопарк, аквапарк, кино, а 6% родителей балуют за пятерки сладостями и угощениями.

Около 5% родителей заключили со своими детьми «условный контракт» — за успехи в учебе школьнику покупают то, что он захочет. Разрешают нарушить детям распорядок дня и подольше поиграть на приставке или компьютере, а также посмотреть телевизор в качестве поощрения разрешают 2% родителей.