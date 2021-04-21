В Роспотребнадзоре оценили возможность создать тесты на инфекции за 4 дня

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Создать тест-систему для распознавания новой инфекции за четыре дня возможно. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает ТАСС.

«В рамках совершенствования системы Роспотребнадзора как раз одна из задач — быстрое реагирование на соответствующие вызовы, быстрое создание вакцин и создание тест-систем за четыре дня. Это реально», — отметил он.

По его словам, создать вакцину против новой инфекции реально за четыре месяца. Он пояснил, что платформы для вакцин уже созданы, а их состав может быть изменен.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в случае появления новых опасных инфекций страна должна быть готова разработать собственные тест-системы в течение четырех дней и создать эффективную отечественную вакцину в самое короткое время.