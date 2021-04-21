Путин заявил о прорыве российских ученых при разработке вакцин от COVID

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские ученые совершили прорыв в пандемию коронавируса, разработав три надежные вакцины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Настоящий прорыв совершили и наши ученые. И сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Эти многие другие достижения последних лет — прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала страны», — отметил он.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первую вакцину разработал московский Центр им. Гамалеи, она получила название «Гам-КОВИД-Вак» (торговое наименование «Спутник V»). Вторая — «ЭпиВакКорона» — разработана в новосибирском научном центре «Вектор». Третью вакцину «КовиВак» разработал Центром им. Чумакова.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. По данным РБК по состоянию на начало апреля, хотя бы одну дозу вакцины получили 6,93 млн россиян, что составляет 4,74% от всего населения страны.