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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Путин заявил о прорыве российских ученых при разработке вакцин от COVID

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские ученые совершили прорыв в пандемию коронавируса, разработав три надежные вакцины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Настоящий прорыв совершили и наши ученые. И сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Эти многие другие достижения последних лет — прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала страны», — отметил он.

Послание Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция
Политика

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первую вакцину разработал московский Центр им. Гамалеи, она получила название «Гам-КОВИД-Вак» (торговое наименование «Спутник V»). Вторая — «ЭпиВакКорона» — разработана в новосибирском научном центре «Вектор». Третью вакцину «КовиВак» разработал Центром им. Чумакова.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. По данным РБК по состоянию на начало апреля, хотя бы одну дозу вакцины получили 6,93 млн россиян, что составляет 4,74% от всего населения страны.

Путин сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта, вторым компонентом — 14 апреля. В Кремле не раскрывали, какой вакциной привился глава государства. Вакцинацию Путин проходил без присутствия СМИ, объяснив это тем, что не хотел «обезьянничать».

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что у президента России нет побочных эффектов после прививки вторым компонентом вакцины от коронавируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Владимир Путин ученые пандемия коронавирус
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