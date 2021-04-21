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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Путин призвал запустить строительство железной дороги на Ямале

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России пора запустить строительство железнодорожной магистрали Северный широтный ход, которая связывает восточную и западную части Ямало-Ненецкого автономного округа, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию России, трансляцию мероприятия вел РБК.

Путин упомянул ее строительство, говоря о том, какие инфраструктурные проекты могут значительно влиять на качество жизни людей в регионах.

«Масштаб проектов может быть разным <...> Например, Ямало-Ненецкий округ совместно с крупными компаниями сможет запустить строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается. Пора запускать, есть для этого все возможности», — сказал Путин.

Президент также сообщил, что правительство готово направлять федеральные ресурсы, в том числе из Фонда национального благосостояния (ФНБ), на решение задач, имеющих «комплексный эффект для подъема территорий и качества жизни населения».

Материал дополняется

Владимир Путин
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