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Правительство поручило подготовить проект самой северной железной дороги
Вице-премьер Максим Акимов поручил проработать проект строительства железной дороги от месторождения «Газпрома» Бованенково до порта НОВАТЭКа. Это будет самая северная железная дорога в России стоимостью около 115 млрд руб.
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Дорога в Арктику

На заседании рабочей группы по развитию Северного морского пути при правительственной комиссии по транспорту вице-премьер Максим Акимов поручил правительству Ямало-Ненецкого автономного округа «детально проработать» проект строительства самой северной железной дороги в России — участка Бованенково — Сабетта на Ямале протяженностью 170 км, так называемого Северного широтного хода-2. Об этом РБК рассказали два участника заседания, которое прошло в понедельник, 25 февраля, и подтвердил представитель Акимова.

По словам источников РБК, предложения о механизмах реализации и источниках финансирования проекта должны быть внесены в правительство до конца второго квартала 2019 года. В проработке финансовой модели будут задействованы Минтранс, РЖД и «Газпром», которому принадлежит Бованенковское месторождение, уточнил один из участников заседания.

Участок Бованенково — Сабетта (Северный широтный ход-2, СШХ-2) должен стать продолжением Северного широтного хода (СШХ, предполагает строительство моста через Обь с железнодорожными подходами, железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым и моста через Надым, общая протяженность — более 700 км) и позволит сделать Сабетту самым восточным портом Северного морского пути с подведенной железной дорогой, сказал один из собеседников РБК. На встрече с президентом Владимиром Путиным в августе 2018 года Дмитрий Артюхов, тогда еще врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказывал об этом проекте: «Думаю, у нас получится сделать еще одну концессию и в Сабетту придет железная дорога. Это очень нужно, чтобы в этом центре у нас Арктика развивалась, и все для этого есть». Путин еще ранее говорил, что Северный широтный ход «сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути».

Концессионное соглашение по проекту СШХ, который обсуждался более десяти лет, было подписано между Федеральным агентством железнодорожного транспорта и специально созданной компанией только в октябре 2018 года. Стоимость строительства должна составить 236 млрд руб., а СШХ-2 — 113–115 млрд руб. Но СШХ-2 пока не включен в комплексный план модернизации инфраструктуры до 2024 года стоимостью более 6 трлн руб., который правительство утвердило в сентябре 2018 года. К тому же в конце прошлого года выяснилось, что в бюджете нет средств на выкуп земли под начало строительства ветки первого СШХ.

Правительство может покрыть нехватку средств на выкуп этой земли в ходе весенних правок в бюджет, заявил в интервью РБК Акимов. После «глубокой экспертизы» была подтверждена эффективность проекта, подчеркивал он. А вопрос эффективности участка Бованенково — Сабетта еще изучается, замечал вице-премьер: «Привлекательный проект, но пока груза не видим». Среди обнаруженных сложностей он назвал «проблемы, связанные с совместимостью терминальной инфраструктуры [в порту Сабетта], стоимостью, размером затрат».

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Порт НОВАТЭКа, газ «Газпрома»

Все участники заседания рабочей группы под председательством Акимова согласились, что порт Сабетта, который построил НОВАТЭК для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) со своих заводов, должен иметь железнодорожные подходы, так как не менее 50 млн т грузов в перспективе будет формироваться в Обской губе, сказал РБК один участник встречи. Но он оговорился, что проект СШХ-2 не сразу выйдет на максимальный объем. По участку Бованенково — Сабетта планируется поставлять наливные грузы, включая газовый конденсат с Бованенково, которое «Газпром» вывел на полную мощность только в конце 2018 года (115 млрд куб. м газа в год), добавил другой участник совещания.

Проект Северного широтного хода-2 целесообразен лишь в случае создания центра по производству СПГ в районе Бованенково, но пока о таких планах «Газпрома» не известно, сообщил РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Одних перевозок конденсата может оказаться недостаточно, чтобы окупить дорогу, предупреждает он. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что проект в целом нужен. «В рамках проекта СШХ-2 предусмотрено развитие портовых мощностей Сабетты, но ключевая проблема в его реализации состоит в синхронизации терминальной и железнодорожной инфраструктуры, но не стоит ждать от «Газпрома» скорой реализации своих проектов и переориентации объемов с Бованенково [которые сейчас поcтавляются по трубе в Единую газотранспортную систему] в этот порт», — замечает эксперт.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Строительство СШХ-2 поддержали НОВАТЭК и другие участники встречи, сообщил один из собеседников РБК. По словам другого источника, представитель НОВАТЭКа, выступая на заседании рабочей группы, сказал, что компания не имеет возражений против использования инфраструктуры порта Сабетта, однако такого запроса компания еще не получала. Пресс-служба НОВАТЭКа не ответила на запрос РБК.

Изначально порт Сабетта задумывался только для нужд проектов НОВАТЭКа, но «Газпром» планирует начать добычу конденсата на Бованенково, пик которой придется на 2030–2032-й и продержится три-четыре года, потом добыча пойдет на спад, сказал РБК источник, близкий к Минприроды. Вряд ли проект переориентации порта для приема этих объемов конденсата в долгосрочной перспективе будет рентабельным, добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Подрядчик для СШХ-2

Соглашение о государственно-частном партнерстве по созданию и эксплуатации железнодорожной линии Бованенково — Сабетта было заключено еще в конце 2015 года. Тогда его подписали правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и компания «ВИС Трансстрой», входящая в группу ВИС. Группа ВИС изучает происходящие изменения и возможности дальнейшего участия в этом проекте, сообщил РБК представитель компании.

Авторы: Галина Казакулова, Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова, Владимир Дергачев
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Максим Акимов
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