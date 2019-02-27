Правительство поручило подготовить проект самой северной железной дороги

Вице-премьер Максим Акимов поручил проработать проект строительства железной дороги от месторождения «Газпрома» Бованенково до порта НОВАТЭКа. Это будет самая северная железная дорога в России стоимостью около 115 млрд руб.

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Дорога в Арктику

На заседании рабочей группы по развитию Северного морского пути при правительственной комиссии по транспорту вице-премьер Максим Акимов поручил правительству Ямало-Ненецкого автономного округа «детально проработать» проект строительства самой северной железной дороги в России — участка Бованенково — Сабетта на Ямале протяженностью 170 км, так называемого Северного широтного хода-2. Об этом РБК рассказали два участника заседания, которое прошло в понедельник, 25 февраля, и подтвердил представитель Акимова.

По словам источников РБК, предложения о механизмах реализации и источниках финансирования проекта должны быть внесены в правительство до конца второго квартала 2019 года. В проработке финансовой модели будут задействованы Минтранс, РЖД и «Газпром», которому принадлежит Бованенковское месторождение, уточнил один из участников заседания.

Участок Бованенково — Сабетта (Северный широтный ход-2, СШХ-2) должен стать продолжением Северного широтного хода (СШХ, предполагает строительство моста через Обь с железнодорожными подходами, железнодорожной линии Обская — Салехард — Надым и моста через Надым, общая протяженность — более 700 км) и позволит сделать Сабетту самым восточным портом Северного морского пути с подведенной железной дорогой, сказал один из собеседников РБК. На встрече с президентом Владимиром Путиным в августе 2018 года Дмитрий Артюхов, тогда еще врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказывал об этом проекте: «Думаю, у нас получится сделать еще одну концессию и в Сабетту придет железная дорога. Это очень нужно, чтобы в этом центре у нас Арктика развивалась, и все для этого есть». Путин еще ранее говорил, что Северный широтный ход «сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути».

Концессионное соглашение по проекту СШХ, который обсуждался более десяти лет, было подписано между Федеральным агентством железнодорожного транспорта и специально созданной компанией только в октябре 2018 года. Стоимость строительства должна составить 236 млрд руб., а СШХ-2 — 113–115 млрд руб. Но СШХ-2 пока не включен в комплексный план модернизации инфраструктуры до 2024 года стоимостью более 6 трлн руб., который правительство утвердило в сентябре 2018 года. К тому же в конце прошлого года выяснилось, что в бюджете нет средств на выкуп земли под начало строительства ветки первого СШХ.