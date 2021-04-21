Путин начал послание с воспоминаний о начале эпидемии COVID-19

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию с воспоминаний о начале эпидемии COVID-19 в прошлом году. Трансляцию мероприятия ведет телеканал РБК.

«Часто слышал [от лидеров других государств] такую оценку: «мы имеем дело с абсолютной неопределенностью». И это действительно было так», — сказал президент.

После этого он вспомнил о тяжелой ситуации в больницах и нехватке кислорода, о дефиците продуктов в магазина. По его словам, борьба с эпидемией потребовала работы миллионов россиян. «Сплотившись, мы смогли сработать на опережение», — считает Путин.

По его словам, за перечислением мер, который помогли преодолеть кризис, стоит «огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах» России.

«Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть», — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.