Почти половина россиян, знающих о послании Путина, будут его смотреть

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 65% россиян знают или слышал о том, что Владимир Путин будет обращаться к россиянам с посланием. Из числа тех, кто информирован о послании, почти половина россиян — 45% — сообщили социологам о планах смотреть послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, следует из опроса ВЦИОМ.

Слушать президента от начала его выступления до конца планируют 34% россиян, знающих о послании, а еще 11% хотят смотреть отдельные фрагменты его обращения. Из СМИ узнать об основных темах послания рассчитывают 42%.

Впервые о послании президента услышали во время опроса ВЦИОМ 35% респондентов. 32% опрошенных заявили, что их не интересует выступление Путина. Больше всего (70-71% респондентов) в послании президента заинтересованы жители небольших населенных пунктов.

Россияне старше 45 лет в основном в курсе предстоящего мероприятия (об этом сообщили более 74%). А вот среди молодежи уровень информированности меньше, о послании президента знают 69% людей в возрасте от 18 до 24 лет.