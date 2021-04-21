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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Почти половина россиян, знающих о послании Путина, будут его смотреть

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 65% россиян знают или слышал о том, что Владимир Путин будет обращаться к россиянам с посланием. Из числа тех, кто информирован о послании, почти половина россиян — 45% — сообщили социологам о планах смотреть послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, следует из опроса ВЦИОМ.

Слушать президента от начала его выступления до конца планируют 34% россиян, знающих о послании, а еще 11% хотят смотреть отдельные фрагменты его обращения. Из СМИ узнать об основных темах послания рассчитывают 42%.

Послание Путина Федеральному собранию. Онлайн
Общество

Впервые о послании президента услышали во время опроса ВЦИОМ 35% респондентов. 32% опрошенных заявили, что их не интересует выступление Путина. Больше всего (70-71% респондентов) в послании президента заинтересованы жители небольших населенных пунктов.

Россияне старше 45 лет в основном в курсе предстоящего мероприятия (об этом сообщили более 74%). А вот среди молодежи уровень информированности меньше, о послании президента знают 69% людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Послание Путина будут транслировать на медиафасадах в городах России
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Большая часть жителей России, поучаствовавших в опросе, (78%) хотели бы услышать от президента решение актуальных проблем и ответы на текущие вопросы. Только 14% посчитали, что ему следует говорить о планах на несколько лет вперед. 37% сказали, что Путин должен сконцентрировать внимание на внутренней политики России, и 4% отметили, что российский лидер должен больше внимания уделить внешней политики. По мнению каждого второго россиянина, президенту стоит уделить внимание в равной мере вопросам внутри страны и вопросам внешней политики (57%).

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Президент России оглашает послание в московском «Манеже» в очном режиме перед обеими палатами парламента и глава регионов. Ранее Песков говорил, что речь в послании может идти «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны», осенних выборах в Госдуму.

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