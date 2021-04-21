Послание Путина будут транслировать на медиафасадах в городах России

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет транслироваться на медиафасадах в крупнейших городах страны. Об этом сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

«Самая крупная в России по площади рекламных конструкций федеральная сеть цифровых медиафасадов <...> будет транслировать ключевые цитаты из послания президента», — говорится в сообщении.

Так, главные цитаты из речи Путина россияне увидят на цифровых экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах. В столице цитаты из послания покажут в том числе на экранах, установленных на МКАД.

Глава государства обратится с посланием к Федеральному собранию в 12:00 21 апреля. Оно пройдет в очном режиме в столичном выставочном зале «Манеж».