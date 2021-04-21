В помещениях «Манежа» провели санитарную обработку перед посланием Путина

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Помещения центрального выставочного зала «Манеж» в Москве, где президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, прошли специальную обработку. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

«Помещение перед мероприятием обработано. Санитарная обработка с учетом требований была проведена днем ранее и сегодня утром перед приходом гостей», — отметила она.

По словам Крыловой, рассадка в зале соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, во всех помещениях установлены диспенсеры со средством для обработки рук.

Ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин сообщил, что участники мероприятия перед посланием трижды будут протестированы на коронавирус — 16, 19 и 20 апреля.

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