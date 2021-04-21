Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 76,02 (-0,23) Инвестиции, 20 апр, 12:47
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 91,75 (+0,27) Инвестиции, 20 апр, 12:47
Монетный криптодвор: что значит для инвесторов IPO Coinbase Pro, 11:24 Южная Корея поставила рекорд по экспорту кимчи на фоне COVID-19 Общество, 11:23 «Тойота» наградила официальных дилеров «Тойота» и «Лексус» Пресс-релиз, 11:20 В помещениях «Манежа» провели санитарную обработку перед посланием Путина Политика, 11:16 Танцы на велосипедах: зачем московская студия сайклинга идет в регионы Pro, 11:13 РБК проведет видеотрансляцию послания Путина Федеральному собранию Политика, 11:10 Борис Джонсон оценил отказ английских клубов от участия в Суперлиге Спорт, 10:59 Что вы знаете о запасных частях автомобиля. Тест РБК и Mercedes-Benz, 10:59 Футбольная ассоциация Англии поддержала клубы после выхода из Суперлиги Спорт, 10:56 Директор компаний Т1 — о том, как на ИТ-отрасль повлиял коронакризис Партнерский материал, 10:55 Адвокаты сообщили о задержании Соболь и Ярмыш Политика, 10:54 Аналитики назвали город-спутник Москвы с максимально подорожавшим жильем Недвижимость, 10:52 Как российские маркетологи компании формируют в на устойчивое развитие Партнерский материал, 10:47 Пожар в здании общежития в Архангельске. Видео Общество, 10:46
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,92 +0,11% EUR/RUB ₽92,38 -0,04% EUR/USD $1,2 -0,18%
Послание Путина Федеральному собранию ,  
0 

В помещениях «Манежа» провели санитарную обработку перед посланием Путина

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Помещения центрального выставочного зала «Манеж» в Москве, где президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, прошли специальную обработку. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

«Помещение перед мероприятием обработано. Санитарная обработка с учетом требований была проведена днем ранее и сегодня утром перед приходом гостей», — отметила она.

По словам Крыловой, рассадка в зале соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, во всех помещениях установлены диспенсеры со средством для обработки рук.

Ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин сообщил, что участники мероприятия перед посланием трижды будут протестированы на коронавирус — 16, 19 и 20 апреля.

Video

Президент обратится с посланием к Федеральному собранию в 12:00 21 апреля. Мероприятие пройдет очно в «Манеже». На нем будут присутствовать обе палаты парламента и главы российских регионов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал, что речь в послании пойдет о социально-экономическом, технологическом развитии страны, о предстоящих осенних выборах в Государственную думу, а также о ликвидации кризиса из-за пандемии коронавируса, в результате которого пострадали экономика и социальная сфера.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как трейдеры из английской глубинки заработали на падающей нефти Как подготовиться к таможенной проверке Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд
Манеж Владимир Путин Послание президента Федеральному собранию
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,92 +0,11% EUR/RUB ₽92,38 -0,04% EUR/USD $1,2 -0,18%
Материалы по теме
Путин обратится с посланием Федеральному собранию
Политика
Журфак МГУ переведут на удаленку в день послания Путина
Общество
О чем говорил Путин в посланиях: «диктатура закона», скрепы, Крым. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter