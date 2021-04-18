Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего в Карабахе армянина

В Армении родственник погибшего во время конфликта в Нагорном Карабахе не дал премьер-министру страны Николу Пашиняну принести цветы на его могилу. Об этом сообщает NEWS.am.

«Это могила моего брата, я имею на это право, я не позволю вам. <...> Никто из представителей власти не помогал мне найти тело моего брата, а, наоборот, мешал», — заявил мужчина.

Как отмечает издание, выяснилось, что погибший приходился ему зятем. Премьер пожелал вступившему с ним в конфликт «выздороветь» и уехал с кладбища.

Инцидент произошел во время рабочей поездки премьера в Вайоцдзорскую область Армении. Пашинян посетил кладбище села Гетап, чтобы возложить цветы на могилы жертв последних боевых действий в Карабахе.