Россияне назвали города в России, куда поедут в отпуск

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Летом 2021 года четверть россиян запланировали отправиться в путешествие, преимущественно в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые есть в распоряжении ТАСС.

Путешествие запланировали 24% россиян, в том числе:

6% опрошенных поедут в Крым,

5% — в Краснодарский край,

5% — на Байкал, в Алтайский край, Карелию, Москву, Санкт-Петербург,

1% — в Калининградскую область,

7% — за границу.

При этом, согласно опросу, 28% россиян проведут лето без отпуска, еще 18% возьмут, но проведут его дома. На даче или в деревне будут отдыхать 10% опрошенных, 3% — в гостях. Еще 17% не определились с планами.