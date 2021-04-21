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Россияне назвали города в России, куда поедут в отпуск

Фото: Илья Наймушин / Reuters
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Летом 2021 года четверть россиян запланировали отправиться в путешествие, преимущественно в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые есть в распоряжении ТАСС.

Путешествие запланировали 24% россиян, в том числе:

  • 6% опрошенных поедут в Крым,
  • 5% — в Краснодарский край,
  • 5% — на Байкал, в Алтайский край, Карелию, Москву, Санкт-Петербург,
  • 1% — в Калининградскую область,
  • 7% — за границу.

При этом, согласно опросу, 28% россиян проведут лето без отпуска, еще 18% возьмут, но проведут его дома. На даче или в деревне будут отдыхать 10% опрошенных, 3% — в гостях. Еще 17% не определились с планами.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Опрос проводился в период с 15 по 19 апреля среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов по всей России.

В начале марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам запланировать летний отпуск в 2021 году в пределах России, чтобы пандемия COVID-19 не сорвала планы.

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«Не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», — пояснила она.

Superjob россияне отпуск опрос
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