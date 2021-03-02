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Пандемия коронавируса ,  
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Матвиенко посоветовала россиянам не планировать отдых за рубежом

Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Россиянам лучше запланировать летний отпуск в этом году в пределах России, чтобы пандемия коронавируса не смогла сорвать планы. Об этом заявила «РИА Новости» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», — отметила она.

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Матвиенко указала, что власти России с дальнейшим улучшением эпидемиологической ситуации готовы и дальше восстанавливать авиасообщение с другими странами. Однако это зависит не только от России, зарубежные государства должны быть готовы принять россиян. «А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно», — пояснила сенатор.

Спикер добавила, что в России есть большое количество возможностей для отдыха, правительство, по ее словам, уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Россия прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение составили только вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, и для иностранцев, которых необходимо было доставить домой. Власти начали возобновлять международные перелеты с августа 2020 года. Первоначально международное сообщение осуществлялось через столичный аэропорт Домодедово. Постепенно для международных авиаперевозок стали доступны аэропорты других российских городов.

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Россияне могут улететь в Турцию, Танзанию, Белоруссию, Киргизию, Южную Корею, Казахстан, Индию, Мальдивы и ряд других стран.

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Источник: JHU
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отдых Валентина Матвиенко туризм
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