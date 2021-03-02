Матвиенко посоветовала россиянам не планировать отдых за рубежом

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Россиянам лучше запланировать летний отпуск в этом году в пределах России, чтобы пандемия коронавируса не смогла сорвать планы. Об этом заявила «РИА Новости» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», — отметила она.

Матвиенко указала, что власти России с дальнейшим улучшением эпидемиологической ситуации готовы и дальше восстанавливать авиасообщение с другими странами. Однако это зависит не только от России, зарубежные государства должны быть готовы принять россиян. «А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно», — пояснила сенатор.

Спикер добавила, что в России есть большое количество возможностей для отдыха, правительство, по ее словам, уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма.