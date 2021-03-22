Голикова попросила россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском

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Вице-премьер России Татьяна Голикова порекомендовала россиянам в преддверии сезона отпусков сделать прививку от коронавирусной инфекции чтобы сделать отпуск безопасным. Такую рекомендацию Голикова дала в ходе совещания у президента России Владимира Путина по вопросам вакцинации против COVID-19, ее слова передает ТАСС.

«Скоро отпуска, все будут, конечно, собираться, покупать путевки. Здесь очень важно соблюсти безопасность, а значит — провакцинироваться», — сказала Голикова.

Также на совещании с главой государства вице-премьер напомнила, что коллективный иммунитет россиян к коронавирусу может быть сформирован к июлю-августу 2021 года. Однако Голикова не исключила, что если темпы вакцинации вырастут, то коллективный иммунитет может сформироваться у россиян раньше.

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