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Голикова попросила россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вице-премьер России Татьяна Голикова порекомендовала россиянам в преддверии сезона отпусков сделать прививку от коронавирусной инфекции чтобы сделать отпуск безопасным. Такую рекомендацию Голикова дала в ходе совещания у президента России Владимира Путина по вопросам вакцинации против COVID-19, ее слова передает ТАСС.

«Скоро отпуска, все будут, конечно, собираться, покупать путевки. Здесь очень важно соблюсти безопасность, а значит — провакцинироваться», — сказала Голикова.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Также на совещании с главой государства вице-премьер напомнила, что коллективный иммунитет россиян к коронавирусу может быть сформирован к июлю-августу 2021 года. Однако Голикова не исключила, что если темпы вакцинации вырастут, то коллективный иммунитет может сформироваться у россиян раньше.

Материал дополняется

Татьяна Голикова вакцинация отпуск Спутник V
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