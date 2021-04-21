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Пандемия коронавируса ,  
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В Киргизии депутат предложил проверить лечение от COVID ядовитым корнем

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев предложил проверить безопасность лечения коронавирусной инфекции COVID-19 настойкой корня ядовитого иссык-кульского растения аконита, которую ранее пропагандировали власти страны. Об этом сообщает 24.kg.

«Мы должны создать депутатскую комиссию. Давайте проверим, где варят аконит. Минздрав говорит, что настойку готовят в госрезиденции, но ведь это, в конце концов, государственное здание, нельзя делать то, что хочешь», — заявил Бекешев.

По словам парламентария, после того как настойку разрекламировали президент Киргизии Садыр Жапаров и министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, над страной «насмехался» весь мир.

Как уточняет «Sputnik Кыргызстан», свою просьбу Бекешев адресовал спикеру парламента Таланту Мамытову. Он также считает, что в проверяющую комиссию нужно включить ученых. В то же время депутат допустил, что врачи могут побояться давления со стороны Минздрава республики и не раскрыть правду об аконите.

Киргизский министр заявил о лечении COVID настойкой из ядовитого растения
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Фото:Владимир Пирогов / Reuters

Ранее Жапаров написал в Facebook и Istagram, что COVID-19 можно вылечить на начальной стадии настойкой из иссык-кульского корня, а также опубликовал видео изготовления препарата. Пресс-служба президента пояснила, что настойку готовят в его государственной резиденции, где для этого выделено специально оборудованное помещение. Facebook удалил эти публикации как содержащие недостоверные сведения.

Идею президента поддержал глава киргизского Минздрава Бейшеналиев, который выпил отвар корня аконита в прямом эфире. Он также сообщил, что употреблять раствор надо исключительно горячим, в противном случае можно умереть.

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По словам министра, во время второй волны коронавируса людей уже лечили настойкой из иссык-кульского корня, но «не говорили об этом». Он также рассказал, что клинические испытания препарата уже в течение двух недель проводятся на добровольцах в больницах по всей стране.

ВОЗ не одобрила совет лечиться настойкой из ядовитого корня. Она указала, что препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением. Глава миссии ВОЗ в Киргизии Назира Артыкова заявила, что информация об эффективности корня против коронавируса, скорее всего, недостоверна.

Опрошенные РБК эксперты предупредили, что аконит — сильнодействующее ядовитое растение и может серьезно навредить организму. Обычно его используют только наружно и в малых дозах.

коронавирус Киргизия депутат
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