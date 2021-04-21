В Киргизии депутат предложил проверить лечение от COVID ядовитым корнем

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Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев предложил проверить безопасность лечения коронавирусной инфекции COVID-19 настойкой корня ядовитого иссык-кульского растения аконита, которую ранее пропагандировали власти страны. Об этом сообщает 24.kg.

«Мы должны создать депутатскую комиссию. Давайте проверим, где варят аконит. Минздрав говорит, что настойку готовят в госрезиденции, но ведь это, в конце концов, государственное здание, нельзя делать то, что хочешь», — заявил Бекешев.

По словам парламентария, после того как настойку разрекламировали президент Киргизии Садыр Жапаров и министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, над страной «насмехался» весь мир.

Как уточняет «Sputnik Кыргызстан», свою просьбу Бекешев адресовал спикеру парламента Таланту Мамытову. Он также считает, что в проверяющую комиссию нужно включить ученых. В то же время депутат допустил, что врачи могут побояться давления со стороны Минздрава республики и не раскрыть правду об аконите.