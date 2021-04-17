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В США украинца приговорили к десяти годам тюрьмы за кибератаки

Суд Вашингтона приговорил гражданина Украины Федора Гладыря к десяти годам лишения свободы за серию кибератак на американские компании, которые привели к финансовым потерям на сумму более $1 млрд. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

«Ответчик и его сообщники скомпрометировали миллионы финансовых учетных записей и причинили убытки американцам и экономике США в размере более чем $1 млрд», — сказал представитель обвинения Николас Макуэйд.

Граждан Украины Федора Гладыря, а также Дмитрия Федорова и Андрея Копакова задержали в 2018 году по обвинению в кибератаках против более чем 100 компаний. По данным Вашингтона, они состояли в хакерской группировке FIN7, атаковавшей компании в США, украли номера миллионов банковских карт, а также совершали взломы в Великобритании, Австралии и Франции.

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Фото:Marlene Awaad / Bloomberg


В Минюсте тогда сообщали, что хакеры из FIN7 работали под прикрытием компании Combi Security с офисами в России и Израиле, через нее же в группировку привлекались новые люди.

Гладыря задержали в январе 2018 года в Дрездене в Германии и экстрадирован в США. Федорова арестовали в Польше, а Колпакова — в Испании.

США суд кибератаки
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