В США хакеры похитили данные 5 млн пользователей банковских карт

В результате хакерской атаки оказались похищены данные кредитных и дебетовых карт более 5 млн клиентов Lord & Taylor и Saks Fifth Avenue. Об этом сообщает The New York Times.

Gemini Advisory, расследовавшая инцидент, установила, что данные были похищены с помощью программного обеспечения, встроенного в кассовые аппараты магазинов названных фирм. Предполагаемым исполнителем указывается группировка «русскоговорящих хакеров» под называнием Fin7 или JokerStash. Злоумышленники, по сведениям Gemini Advisory, выставили данные 125 тыс. держателей банковских карт для немедленной продажи.

В заявлении Saks Fifth Avenue говорится, что компания «осведомлена» о краже данных у клиентов сети в Северной Америке и что «приняты соответствующие меры чтобы справиться с этим». «На данный момент нет информации о том, что это повлияло на нашу интернет-коммерцию», — заверили в компании.

Данный взлом является одной из крупнейших краж данных в истории Saks Fifth Avenue.

Сети ​Lord & Taylor и Saks Fifth Avenue специализируются на продажах одежды и обуви.

