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Адмирал США сообщил об устаревающих американских ракетах

США не могут продолжать сдерживать Россию и Китай межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) Minuteman III, которые способны нести ядерный заряд, из-за их срока годности. Об этом заявил глава Стратегического командования адмирал Чарльз Ричард во время слушаний в комитете Сената по делам вооруженных сил, текст его выступления опубликовано на сайте сената.

По словам Ричарда, с помощью модернизации сроки годности МБР Minuteman III неоднократно продлевались, однако продолжаться бесконечно это не может.

«Это система оружия 70-х годов, которую я должен использовать против угроз уровня 2030 года», — сказал он.

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
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Адмирал отметил, что многие механизмы и детали больше не производятся. «Никто больше не знает, как их делать. Они устарели, компаниям не выгодно прилагать усилия для того, чтобы создать их», пояснил глава ведомства.

США эксплуатируют Minuteman III с 1970 года, ракеты регулярно модернизируются и тестируются. Очередной пробный запуск ракеты состоялся в ноябре 2019 года. Также два запуска прошли в начале мая 2019 года.

США ядерная угроза вооружение Пентагон
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