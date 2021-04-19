Пять человек пострадали при стрельбе в Луизиане

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Пять человек доставлены в больницы города Шривпорт (штат Луизиана) в США, после того, как неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает местный телеканал KSLA News со ссылкой на заявление официального представителя полиции.

Неизвестный начал стрельбу на Херн Авеню 18 апреля в 21:02 по местному времени (19 апреля 05:02 мск). Подозреваемого разыскивают. О погибших не сообщается.

9 апреля президент США Джозеф Байден заявил об «эпидемии вооруженного насилия в стране». Он призвал Конгресс принять ряд мер, ужесточающих правила продажи оружия в Соединенных Штатах.

В частности, глава государства призвал запретить продажу отдельных комплектующих оружия, обязать тех, кто модицифирует свои пистолеты стабилизаторами, платить пошлину и передавать Минюсту свое имя и личные данные, а также наделить суды правом изымать оружия у отдельных лиц по просьбе их родственников или других лиц.