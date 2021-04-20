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Политика ,  
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Председатель ПАСЕ прервал выступление доставшего флаг Украины депутата

Видео: PACE / YouTube
Видео: PACE / YouTube
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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс выгнал с заседания украинского депутата Алексея Гончаренко после того, как он достал украинский флаг и начал требовать от участников встречи обратить на него внимание. Выступление Гончаренко доступно в трансляции с заседания.

Во время дебатов Гончаренко заявил, что совет не уделяет достаточно внимания вопросу территориальной целостности стран-участниц и «мирного разрешения конфликтов в Европе». «Я просто хочу напомнить вам об этом. Мне кажется, многие из нас забыли об этой проблеме», — сообщил депутат. С этими словами он развернул украинский флаг и начал требовать от окружающих посмотреть на него.

Россия и Украина разошлись в оценке переговоров по Донбассу
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Алексей Резников

Председатель ПАСЕ Дамс прервал Гончаренко и назвал подобное поведение неприемлемым для любой страны, участвующей в ассамблее. «Это невероятно. <...> Прошу вас на этом остановиться и не вынуждать меня просить вас покинуть заседание», — обратился к украинскому представителю Дамс.

Поскольку депутат проигнорировал призывы к порядку и попытался на повышенных тонах продолжить свою речь, Дамс попросил выпроводить Гончаренко с заседания. Он также пообещал доложить об инциденте в регламентный комитет ПАСЕ.

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«Это последний раз, когда происходит подобный инцидент с вашим участием под моим председательством. <...> Вы уже не первый раз вытворяете такое в крайне неприемлемой манере», — резюмировал председатель. По его словам, участники ПАСЕ должны пытаться решать проблемы, «вместо того чтобы создавать их».

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС должен ввести новые секторальные санкции против России из-за того, что Москва взяла «опасный курс на обострение». Он указал, что в случае обострения ситуации в Донбассе Киеву будет нужна практическая поддержка от других стран, а не только выражения обеспокоенности с их стороны. «Может настать фаза, когда любых высказываний беспокойства и вербальных призывов к России будет недостаточно», — отметил Кулеба.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что обстановку на линии соприкосновения в Донбассе последнее время обостряет Киев. Кремль сообщил, что украинская сторона не пытается взять под контроль своих военных, которые находятся на линии разграничения в Донбассе и «чаще всего являются причиной провокаций».

ПАСЕ депутат Совет Европы
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