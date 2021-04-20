Председатель ПАСЕ прервал выступление доставшего флаг Украины депутата

Видео: PACE / YouTube

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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс выгнал с заседания украинского депутата Алексея Гончаренко после того, как он достал украинский флаг и начал требовать от участников встречи обратить на него внимание. Выступление Гончаренко доступно в трансляции с заседания.

Во время дебатов Гончаренко заявил, что совет не уделяет достаточно внимания вопросу территориальной целостности стран-участниц и «мирного разрешения конфликтов в Европе». «Я просто хочу напомнить вам об этом. Мне кажется, многие из нас забыли об этой проблеме», — сообщил депутат. С этими словами он развернул украинский флаг и начал требовать от окружающих посмотреть на него.

Председатель ПАСЕ Дамс прервал Гончаренко и назвал подобное поведение неприемлемым для любой страны, участвующей в ассамблее. «Это невероятно. <...> Прошу вас на этом остановиться и не вынуждать меня просить вас покинуть заседание», — обратился к украинскому представителю Дамс.