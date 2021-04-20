Лукашенко рассказал о передаче Порошенко предложений Путина по Донбассу

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что передавал бывшему лидеру Украины Петру Порошенко предложения президента России Владимира Путина по восстановлению Донбасса, однако тот отказался принять их.

«Россия — это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. <...> Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался», — заявил он на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.

Лукашенко отметил, что тогда впервые однозначно понял, что украинские власти не свободны в принятии таких решений.

По словам белорусского лидера, они вместе с Путиным регулярно с сожалением говорят о ситуации на Украине. Лукашенко заявил, что ему хотелось бы, чтобы «три братских народа» были вместе без порабощения и давления друг на друга.