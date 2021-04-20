Лукашенко рассказал о передаче Порошенко предложений Путина по Донбассу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 76,02 (-0,23) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 91,75 (+0,27) Инвестиции, 12:47
На какие импортные товары растет спрос у россиян РБК и Банк «Открытие», 17:00 «Краснодар» объявил о подписании контракта с Березуцким Спорт, 16:58 Грязь и некачественный сервис: как сменить управляющую компанию в доме Недвижимость, 16:56 Bloomberg поставил Абрамовича в список бенефициаров от создания Суперлиги Спорт, 16:54 Просите деньги правильно: 10 шагов для привлечения внимания инвестора Pro, 16:49 Глава МИД Украины сообщил о запросе на разговор с Лавровым Политика, 16:48 Суд освободил экс-главу Коми от наказания по делу о превышении полномочий Политика, 16:42 Лукашенко рассказал о передаче Порошенко предложений Путина по Донбассу Политика, 16:38 Что такое эндаумент и зачем обществу целевые капиталы РБК и Фонд Потанина, 16:30 Минтранс обоснует компенсацию перевозчикам за ограничение рейсов в Турцию Общество, 16:29 Чехия заявила о планах попросить ЕС и НАТО выслать российских дипломатов Политика, 16:26 Набор для майнинга криптовалюты в России подорожал в 1,5 раза за год Крипто, 16:20 Синоптик пообещал москвичам «рекордный» дождь Общество, 16:20 Мосбиржа приостанавливала вывод средств в валютной секции на полчаса Инвестиции, 16:17
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,77 +0,55% EUR/RUB ₽92,46 +0,58% EUR/USD $1,2 +0,07%
Политика ,  
0 

Лукашенко рассказал о передаче Порошенко предложений Путина по Донбассу

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что передавал бывшему лидеру Украины Петру Порошенко предложения президента России Владимира Путина по восстановлению Донбасса, однако тот отказался принять их.

«Россия — это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. <...> Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался», — заявил он на встрече с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.

Лукашенко отметил, что тогда впервые однозначно понял, что украинские власти не свободны в принятии таких решений.

Лукашенко заявил, что «не парится» о месте переговоров по Донбассу
Политика
Александр Лукашенко

По словам белорусского лидера, они вместе с Путиным регулярно с сожалением говорят о ситуации на Украине. Лукашенко заявил, что ему хотелось бы, чтобы «три братских народа» были вместе без порабощения и давления друг на друга.

В начале апреля президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель указал «на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения» в Донбассе.

В феврале 2015 года Меркель, Путин, Порошенко, а также действующий на тот момент президент Франции Франсуа Олланд подписали «Комплекс мер по выполнению минских соглашений».

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год РБК Pro: как трейдеры из английской глубинки заработали на падающей нефти РБК Pro: как подготовиться к таможенной проверке РБК Pro: как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал добиться мирного решения конфликта, в декабре 2019 года на саммите в Париже он подтвердил приверженность минским соглашениям.

Однако с января 2021 года обстрелы и конфликты на линии соприкосновения в Донбассе стали возобновляться, их жертвами стали в том числе и мирные жители. В начале апреля Зеленский прибыл в Донбасс, чтобы пообщаться с военными и поддержать их боевой дух, сообщали в его администрации.

Александр Лукашенко Владимир Путин Петр Порошенко Донбасс
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,77 +0,55% EUR/RUB ₽92,46 +0,58% EUR/USD $1,2 +0,07%
Материалы по теме
Россия и Украина разошлись в оценке переговоров по Донбассу
Политика
Евросоюз призвал Россию отвести войска от границы с Украиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter