СК проверит омскую гимназию из-за обвалившейся на выпускников штукатурки

В Омске следователи проверят гимназию №147, где на выпускников с потолка обрушилась штукатурка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

Ранее об инциденте сообщили местные СМИ. По данным портала «Город 55», штукатурка рухнула на выпускников 23 мая во время праздничного концерта в честь последнего звонка, в результате чего пострадала одна девочка.

«Толщина отслоившегося фрагмента составила порядка 0,5 см. Вреда здоровью девочки, оказавшейся под злополучным участком потолка, не причинено», — уточнили порталу в администрации Омска. В мэрии подчеркнули, что родители не стали предъявлять претензии к гимназии.

В ходе доследственной проверки следователи выяснят, кто и когда проводил в школе ремонт, а также как обеспечивалось безопасное пребывание в гимназии детей.