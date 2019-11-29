В Новгородской области во время заседания правительства рухнул потолок

В Новгородской области во время заседания правительства рухнул потолок

Фото: otzyvy_velikiynovgorod / VK

Часть потолка обвалилась во время выездного заседания правительства Новгородской области в здании администрации Старой Руссы, заявили РБК в пресс-службе правительства региона.

«Во время заседания обвалилось несколько подвесных плиток с потолка. Никто не пострадал. Был сделан небольшой перерыв. После чего заседание правительства продолжилось», — сказал собеседник РБК.

По данным газеты «Старая Русса», во время заседания регионального правительства обвалился кусок штукатурки диаметром около метра. Издание также опубликовало фото с места инцидента.

Как сообщает портал «Ваши новости», губернатор Новгородской области Андрей Никитин и другие члены правительства не пострадали. Местное издание «53 новости» опубликовало видеозапись, на которой видно, что потолочные плитки упали прямо на кресла в зале совещаний.