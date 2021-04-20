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Дело Навального ,  
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Кремль переадресовал обращение ПАСЕ по Навальному во ФСИН и прокуратуру

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Все вопросы представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по российскому оппозиционеру Алексею Навальному следует направить во ФСИН и прокуратуру. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если они занимаются конкретным гражданином, им нужно адресовать свои вопросы во ФСИН <...> Если существуют какие-то жалобы или сомнения насчет соблюдения законности — в прокуратуру», — отметил он.

По словам Пескова, Кремль «не имеет возможности» комментировать ситуацию вокруг "этого осужденного", поскольку не получает соответствующую информацию.

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Алексей Навальный

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала Москву освободить Навального. «Еще раз призываю российские власти освободить Алексея Навального и немедленно предоставить ему полный доступ к медицинской помощи в связи с серьезным ухудшением состояния его здоровья», — говорится в заявлении Миятович.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 19 апреля сообщил, что будет рассматривать дело Навального в приоритетном порядке. Суд также направил правительству России письмо с вопросами по делу оппозиционера.

Навальный отбывает срок в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. В начале февраля суд изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по ходатайству ФСИН о нарушении правил условного осуждения.

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Исправительная колония №&nbsp;2 в Покрове

Во время отбывания срока в колонии Навальный пожаловался на проблемы со здоровьем — боли в спине и ноге, а также на частичную потерю чувствительности. По его словам, ему не предоставляют необходимые лекарства и не вызывают врача. В связи с этим он объявил голодовку.

В УФСИН заявляли, что заключенному оказывается вся необходимая медицинская помощь в соответствии с состоянием здоровья. В понедельник, 19 апреля, служба сообщила, что Навального переведут из колонии в областную больницу для осужденных, ему назначена витаминная терапия.

ПАСЕ ФСИН Алексей Навальный Дмитрий Песков
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