Кремль переадресовал обращение ПАСЕ по Навальному во ФСИН и прокуратуру

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Все вопросы представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по российскому оппозиционеру Алексею Навальному следует направить во ФСИН и прокуратуру. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если они занимаются конкретным гражданином, им нужно адресовать свои вопросы во ФСИН <...> Если существуют какие-то жалобы или сомнения насчет соблюдения законности — в прокуратуру», — отметил он.

По словам Пескова, Кремль «не имеет возможности» комментировать ситуацию вокруг "этого осужденного", поскольку не получает соответствующую информацию.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала Москву освободить Навального. «Еще раз призываю российские власти освободить Алексея Навального и немедленно предоставить ему полный доступ к медицинской помощи в связи с серьезным ухудшением состояния его здоровья», — говорится в заявлении Миятович.