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Дело Навального ,  
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ЕС пригрозил России новыми мерами из-за дела Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Страны Евросоюза «продолжат привлекать Россию к ответу» в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил на брифинге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент РБК.

«Российские власти должны дать ему [Навальному] доступ к [медицинским] специалистам, которым он доверяет», — уточнил Боррель, прокомментировав новость о переводе оппозиционера в больницу для осужденных.

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На прошлой неделе более 70 мировых знаменитостей подписали открытое письмо, в котором попросили обеспечить Навального компетентной медицинской помощью. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также пригрозил «последствиями» для России в случае смерти Навального.

Кремль, в свою очередь, сообщил, что состояние здоровья осужденных на территории России не должно интересовать другие государства.

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Фото:Артем Любимов / РБК

Защита Навального заявила о том, что у него начались проблемы со здоровьем вскоре после того, как оппозиционера доставили в колонию во Владимирской области. Он пожаловался, что администрация колонии не допускает к нему врачей и не оказывает должную помощь. В знак протеста Навальный 31 марта объявил голодовку.

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ФСИН в ответ отмечала, что Навальному оказывают необходимую медпомощь. Служба сообщила 19 апреля, что оппозиционера переведут из колонии в областную больницу для осужденных. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему назначена «витаминная терапия».

ЕС Алексей Навальный санкции Жозеп Боррель
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