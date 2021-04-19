ЕС пригрозил России новыми мерами из-за дела Навального

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Страны Евросоюза «продолжат привлекать Россию к ответу» в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил на брифинге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент РБК.

«Российские власти должны дать ему [Навальному] доступ к [медицинским] специалистам, которым он доверяет», — уточнил Боррель, прокомментировав новость о переводе оппозиционера в больницу для осужденных.

На прошлой неделе более 70 мировых знаменитостей подписали открытое письмо, в котором попросили обеспечить Навального компетентной медицинской помощью. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также пригрозил «последствиями» для России в случае смерти Навального.

Кремль, в свою очередь, сообщил, что состояние здоровья осужденных на территории России не должно интересовать другие государства.