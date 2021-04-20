Присяжные не смогли вынести вердикт по делу об убийстве Флойда

Фото: Jack Kurtz / ZUMA / ТАСС

Коллегия присяжных заседателей в Миннеаполисе (штат Миннесота) не смогла вынести вердикт на судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Star Tribune.

По информации газеты, обсуждение дела продолжалось около шести часов, оно возобновится во вторник, 21 апреля. Присяжные проведут ночь в гостинице.

Флойда задержали в Миннеаполисе в мае 2020 года по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания Шовин прижал шею Флойда коленом к земле. Позднее задержанный скончался в больнице. Его смерть вызвала масштабные акции протеста сначала в штате, а затем и по всей стране.

После смерти Флойда четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в его задержании, уволили со службы. Позже им предъявили обвинения, сейчас идет судебное разбирательство.