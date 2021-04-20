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Общество ,  
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Присяжные не смогли вынести вердикт по делу об убийстве Флойда

Фото: Jack Kurtz / ZUMA / ТАСС
Фото: Jack Kurtz / ZUMA / ТАСС

Коллегия присяжных заседателей в Миннеаполисе (штат Миннесота) не смогла вынести вердикт на судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Star Tribune.

По информации газеты, обсуждение дела продолжалось около шести часов, оно возобновится во вторник, 21 апреля. Присяжные проведут ночь в гостинице.

Флойда задержали в Миннеаполисе в мае 2020 года по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания Шовин прижал шею Флойда коленом к земле. Позднее задержанный скончался в больнице. Его смерть вызвала масштабные акции протеста сначала в штате, а затем и по всей стране.

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Джордж Флойд (слева)

После смерти Флойда четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в его задержании, уволили со службы. Позже им предъявили обвинения, сейчас идет судебное разбирательство.

Шовина обвинили в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени, которым считается грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть. Ему грозит до 40 лет тюремного заключения. Экс-полицейский заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения.

США присяжные суд
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