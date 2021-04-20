Бизнес , 20 апр, 08:38
0
Серийное производство Aurus начнется в мае на заводе в Татарстане
Aurus Senat
«Проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами», — отметили в пресс-службе. По данным Минпромторга, первые автомобили клиенты получат в следующем месяце.
Гендиректор компании Адиль Ширинов ранее сообщал, что Aurus получил более 700 предварительных заказов, причем 65 из них на преддоговорной стадии.
Автомобили Aurus разрабатывались в рамках проекта «Кортеж». Во время инаугурации президента Владимира Путина 7 мая 2018 года публике впервые представили лимузин.