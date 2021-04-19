Экс-советник Рогозина возглавил «Силовые машины» Мордашова

Александр Конюхов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Генеральным директором одной из крупнейших энергомашиностроительных компаний России АО «Силовые машины» стал Александр Конюхов. Ранее он работал в руководстве «Севергрупп» и был советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. О назначении говорится на сайте «Силовых машин».

«Уверен, что богатый опыт, знания и энергия Александра Конюхова позволят компании выйти на качественно более высокий уровень работы», — указал председатель совета директоров компании Алексей Мордашов.

Конюхов сменит на посту гендиректора Тимура Липатова, который уйдет с должности по соглашению сторон 20 апреля. Липатов возглавлял «Силовые машины» с сентября 2018 года. По словам Мордашова, ему удалось стабилизировать работу компании в «непростых условиях».

В январе 2018 года Минфин США включил «Силовые машины» в санкционный список из-за поставок газовых турбин Siemens в Крым. В компании решение назвали незаконным. Мордашов отмечал, что доля «Силовых машин» в СП с Siemens составляет только 35%, при этом к Siemens у США претензий не возникало.