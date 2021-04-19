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Дерипаска удалил пост о 80 млн бедных в России

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Миллиардер Олег Дерипаска удалил из своего Telegram-канала пост с критикой данных Росстата о количестве бедных в России, в котором он обвинил ведомство в «жонглировании цифрами».

Вместо него бизнесмен опубликовал новое сообщение, в котором говорится, что «по поручению президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса».

«Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью», — написал Дерипаска.

Дерипаска проиллюстрировал свою мысль инфографикой из материала РБК «Как бедность в России упала до минимума с 2014 года. Инфографика» от 14 апреля.

Дерипаска обвинил Росстат в «жонглировании цифрами» о числе бедных
Общество
Олег Дерипаска

В удаленном посте Дерипаска заявил, что «победы» над бедностью «в основном на бумаге происходят». «Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят», — говорилось в изначальной публикации.

РБК направил запрос представителю Дерипаски.

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Пост бизнесмена прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сказав, что «Росстат все-таки оперирует большим выверенным массивом и правительство, конечно, ориентируется на те данные, которые выдает Росстат».

Дерипаска в своем Telegram в конце марта раскритиковал идею Минэкономразвития распространить практику курортного сбора на всю территорию России. Дерипаска написал тогда, что это приведет к уничтожению внутреннего туризма.

Серия постов бизнесмена была посвящена Центробанку. Последний раз он критически оценил решение регулятора повысить ключевую ставку впервые с 2018 года, назвав его «атакой на доходы граждан и прибыль компаний».

В декабре 2020 года миллиардер поспорил с оценками экспертов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус», в том числе с заявлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой, по мнению которой к весне 2021 года пандемия может прекратиться. Дерипаска написал, что человечество вряд ли сможет вернуться к привычной жизни раньше 2023 года.

Олег Дерипаска бедность Росстат критика Кремль удаление
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