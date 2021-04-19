Дерипаска удалил пост о 80 млн бедных в России

Олег Дерипаска (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Миллиардер Олег Дерипаска удалил из своего Telegram-канала пост с критикой данных Росстата о количестве бедных в России, в котором он обвинил ведомство в «жонглировании цифрами».

Вместо него бизнесмен опубликовал новое сообщение, в котором говорится, что «по поручению президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса».

«Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью», — написал Дерипаска.

Дерипаска проиллюстрировал свою мысль инфографикой из материала РБК «Как бедность в России упала до минимума с 2014 года. Инфографика» от 14 апреля.