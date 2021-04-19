Попова сообщила о разработке кожного теста для оценки иммунитета к COVID

Анна Попова (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Российские ученые разрабатывают кожный тест для проверки клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации или перенесенного заболевания. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе общего собрания отделения медицинских наук РАН. Трансляция велась на YouTube.

«Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера предложили универсальный кожный тест. Он, может быть, чем-то аналогичный диаскину (диаскинтест используется для диагностики туберкулеза. — РБК)», — сказала Попова.

Для проведения такого теста не потребуется специального оборудования. По словам Поповой, такую проверку можно использовать у детей, поскольку тест-системы сегодня рассчитаны на венозную кровь.

Глава Роспотребнадзора указала, что ученые уже провели исследование на добровольцах из числа разработчиков этого же теста. Сейчас начаты доклинические исследования. Использовать это тестирование власти планируют с осени.