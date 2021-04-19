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Пандемия коронавируса ,  
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Попова сообщила о разработке кожного теста для оценки иммунитета к COVID

Анна Попова
Анна Попова (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Российские ученые разрабатывают кожный тест для проверки клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации или перенесенного заболевания. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе общего собрания отделения медицинских наук РАН. Трансляция велась на YouTube.

«Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера предложили универсальный кожный тест. Он, может быть, чем-то аналогичный диаскину (диаскинтест используется для диагностики туберкулеза. — РБК)», — сказала Попова.

Для проведения такого теста не потребуется специального оборудования. По словам Поповой, такую проверку можно использовать у детей, поскольку тест-системы сегодня рассчитаны на венозную кровь.

Попова сообщила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса
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Фото:Игорь Онучин / ТАСС

Глава Роспотребнадзора указала, что ученые уже провели исследование на добровольцах из числа разработчиков этого же теста. Сейчас начаты доклинические исследования. Использовать это тестирование власти планируют с осени.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» производства Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова.

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Ранее о разработке экспресс-теста для обнаружения антител после вакцинации от COVID-19 сообщили в «Сколково». Разработчиками выступили две компании — «Рапид БИО» и «Авивир». Для проведения теста необходима капля крови, результат готов через 15 минут с 96-процентной достоверностью, отметили в «Сколково». Такой тест подходит прежде всего для тех, кто привился «Спутником V». Проверить иммунную реакцию можно в домашних условиях.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировали 8589 новых случаев заражения COVID-19, 6818 случаев выздоровления и 346 летальных исходов. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 4,71 млн человек, выздоровевших — 4,3 млн, умерших — 105,9 тыс.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус реакция тест
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