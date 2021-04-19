В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID

Фото: Сколково

Резидент «Сколково» компания «Рапид БИО» совместно с компанией «Авивир» зарегистрировала первый в России экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра.

В фонде сообщили, что для теста, который построен на методе иммуннохроматографического анализа (на основе реакции между антигеном и соответствующем ему антителом), необходима капля крови. Результат определится через 15 минут, а его достоверность — 96%. Также в «Сколково» отметили, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Сооснователь «Рапид Био» Семен Покацкий рассказал, что пройти тестирование можно самостоятельно в домашних условиях. В комплект с тестом входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца.

По словам Покацкого, тест полезен как перед вакцинацией, так и после для контроля за образованием устойчивого иммунного ответа. Набор также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни, добавил он.