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Пандемия коронавируса ,  
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В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID

Фото: Сколково
Фото: Сколково

Резидент «Сколково» компания «Рапид БИО» совместно с компанией «Авивир» зарегистрировала первый в России экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра.

В фонде сообщили, что для теста, который построен на методе иммуннохроматографического анализа (на основе реакции между антигеном и соответствующем ему антителом), необходима капля крови. Результат определится через 15 минут, а его достоверность — 96%. Также в «Сколково» отметили, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

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Сооснователь «Рапид Био» Семен Покацкий рассказал, что пройти тестирование можно самостоятельно в домашних условиях. В комплект с тестом входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца.

По словам Покацкого, тест полезен как перед вакцинацией, так и после для контроля за образованием устойчивого иммунного ответа. Набор также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни, добавил он.

В декабре генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что организация разработала экспресс-тест-систему, благодаря которой можно выявить антитела к коронавирусу у тех, кто уже привился против инфекции. По данным разработчиков, их система выявляет антитела за 18 минут, проверяя наличие специфических IgG в 93 исследуемых образцах одновременно. Однако этот экспресс-тест пока не был зарегистрирован.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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