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Минобороны опубликовало архивные материалы о зверствах нацистов

Министерство обороны опубликовало архивные материалы о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны, сообщает ведомство на своем сайте. Документы будут размещены в разделе «Забвению не подлежит».

«На сайте Минобороны в специальном мультимедийном разделе опубликованы архивные материалы — задокументированные свидетельства зверств, издевательств и массового уничтожения фашистами населения оккупированных территорий Советского Союза и стран Восточной Европы», — говорится в сообщении ведомства.

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Запуск проекта министерство обороны приурочило к 11 апреля. В этот день в 1945 году произошло восстание узников немецкого концлагеря Бухенвальд. Среди выложенных документов — свидетельства об условиях содержания заключенных концлагерей, списки погибших, выпуски газет военного времени, документы немецких оккупационных властей.

Решение о начале рассекречивания архивных материалов времен Великой Отечественной войны было принято в 2007 году после подписания тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым соответствующего приказа. В марте этого года ведомство опубликовало другой приказ, которым отменило документ, принятый при Сердюкове.

В Минобороны пояснили, что это решение было принято из-за введения в действие другого акта, который расширяет временной исторический интервал опубликования архивных документов и их список.

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