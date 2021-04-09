Минобороны опубликовало архивные материалы о зверствах нацистов

Министерство обороны опубликовало архивные материалы о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны, сообщает ведомство на своем сайте. Документы будут размещены в разделе «Забвению не подлежит».

«На сайте Минобороны в специальном мультимедийном разделе опубликованы архивные материалы — задокументированные свидетельства зверств, издевательств и массового уничтожения фашистами населения оккупированных территорий Советского Союза и стран Восточной Европы», — говорится в сообщении ведомства.

Запуск проекта министерство обороны приурочило к 11 апреля. В этот день в 1945 году произошло восстание узников немецкого концлагеря Бухенвальд. Среди выложенных документов — свидетельства об условиях содержания заключенных концлагерей, списки погибших, выпуски газет военного времени, документы немецких оккупационных властей.

Решение о начале рассекречивания архивных материалов времен Великой Отечественной войны было принято в 2007 году после подписания тогдашним министром обороны Анатолием Сердюковым соответствующего приказа. В марте этого года ведомство опубликовало другой приказ, которым отменило документ, принятый при Сердюкове.