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На Эльбрусе погиб альпинист из Польши

Фото: Константин Михайлов / Global Look Press

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии погиб гражданин Польши, сорвавшийся в расщелину, сообщает главное управление МЧС России по региону.

Тело погибшего мужчины 1978 года рождения обнаружили на высоте 5,2 тыс. м. В поисково-спасательных работах участвовали 12 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС и две единицы техники.

Ранее в ГУ МЧС сообщили, что падение неизвестного заметил один из участников восхождения на гору из зарегистрированной группы из Краснодарского края.

В сентябре 2019 года на Эльбрусе получил травму альпинист из Москвы. На высоте 3,8 тыс. м он травмировал ногу и обратился за помощью. Спасатели эвакуировали его и передали врачам скорой помощи.

Теги: Эльбрус, смерть, альпинизм
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