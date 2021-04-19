Два человека пострадали в ДТП с автобусом на Сахалине

Два пассажира пострадали при съезде в кювет рейсового автобуса на трассе близ Южно-Сахалинска. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областное управление ГИБДД.

«Водитель, управляя автобусом, двигаясь по юго-западному объезду Южно-Сахалинска, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу кювет», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что пострадавших пассажиров госпитализировали в областную больницу.

Как сообщается в Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в аварию попал рейсовый автобус № 117. Глава региона поручил Минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а министерству транспорта взять на особый контроль установление причин ДТП.