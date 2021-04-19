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Два человека пострадали в ДТП с автобусом на Сахалине

Два пассажира пострадали при съезде в кювет рейсового автобуса на трассе близ Южно-Сахалинска. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областное управление ГИБДД.

«Водитель, управляя автобусом, двигаясь по юго-западному объезду Южно-Сахалинска, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу кювет», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что пострадавших пассажиров госпитализировали в областную больницу.

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Как сообщается в Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в аварию попал рейсовый автобус № 117. Глава региона поручил Минздраву оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а министерству транспорта взять на особый контроль установление причин ДТП.

По данным портала SKR.SU, в аварии серьезно пострадали две женщины: пассажирка и кондуктор автобуса. В частности, они получили черепно-мозговые травмы.

В региональном главном управлении МЧС России предупредили, что 19 апреля на территории нескольких районов Сахалина прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В ведомстве посоветовали жителям без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.

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Накануне в Новочеркасске Ростовской области пять человек погибли в результате аварии, устроенной несовершеннолетним водителем. Еще один человек, находившийся в машине, пострадал и был госпитализирован. По предварительным данным, водитель врезался в дерево.

Сахалин ДТП автобус пострадавшие
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