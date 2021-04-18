В аварии в Ростовской области погибли пять подростков. Видео с места ДТП

Видео: РИА Новости

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МВД опубликовало видео с места гибели в ДТП пятерых человек в городе Новочеркасске Ростовской области.

На кадрах видно, что боковая и задняя части автомобиля полностью смяты, сильно повреждена передняя часть. Машина находится в нескольких метрах от двух деревьев, растущих вдоль дороги и рядом с кирпичным забором. Вдоль трассы лежат отлетевшие части автомобиля.

Все погибшие были несовершеннолетними, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла 18 апреля в 4:30. В полиции РБК сообщили, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний. В результате ДТП один человек оказался в реанимации, остальные пятеро погибли.