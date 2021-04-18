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В аварии в Ростовской области погибли пять подростков. Видео с места ДТП

Видео: РИА Новости
Видео: РИА Новости
Video

МВД опубликовало видео с места гибели в ДТП пятерых человек в городе Новочеркасске Ростовской области.

На кадрах видно, что боковая и задняя части автомобиля полностью смяты, сильно повреждена передняя часть. Машина находится в нескольких метрах от двух деревьев, растущих вдоль дороги и рядом с кирпичным забором. Вдоль трассы лежат отлетевшие части автомобиля.

Все погибшие были несовершеннолетними, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла 18 апреля в 4:30. В полиции РБК сообщили, что за рулем автомобиля был несовершеннолетний. В результате ДТП один человек оказался в реанимации, остальные пятеро погибли.

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По данным прокуратуры, автомобиль — Hyundai Solaris. Ведомство организовало проверку по факту произошедшего. Надзорный орган даст оценку действиям родителей и законных представителей несовершеннолетнего.

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«Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщают, что водителю автомобиля накануне исполнилось 14 лет. Предположительно, он отмечал с друзьями день рождения. С ним в машине были трое юношей возрастом от 13 до 15 лет и две девушки от 14 до 15 лет. Выживший — 15-летний пассажир. Он сейчас находится в тяжелом состоянии. Информацию о возрасте находившихся в машине подтвердили местному изданию «161» в ГИБДД.

ДТП Ростовская область Новочеркасск несовершеннолетние
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