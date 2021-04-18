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В Ростовской области пять человек погибли в ДТП

В Новочеркасске Ростовской области пять человек погибли в результате аварии, устроенной несовершеннолетним водителем. Об этом РБК сообщили в региональном управлении МВД.

«Сегодня в 4:30 произошло ДТП. По предварительной информации, несовершеннолетний водитель врезался в дерево. Причины ДТП сейчас устанавливаются», — сказали в МВД.

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Всего в автомобиле ехало шесть человек. Пятеро погибли, один госпитализирован и находится сейчас в реанимации, указали в полиции. Их личности устанавливаются.

ТАСС со ссылкой на сообщение мэрии Новочеркасска указывает, что в ходе ДТП выжил ребенок. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

В марте в Ростовской области погибли четыре человека в ДТП, в ходе которого столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовик Scania. Всего в автобусе тогда находились девять человек, включая водителя. Пятеро были направлены в больницу.

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