В ЛДПР предложили придать ПДД статус федерального закона

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий регулировать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями правительства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта, глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас работа над ПДД поручается органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за участниками дорожного движения.

«При этом депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации, политические партии не участвуют в подготовке и совершенствовании данных правил, что порой приводит к возникновению различных коллизий и нарушений прав граждан», — отмечается в записке.

Авторы законопроекты указали, в ПДД не урегулирован целый ряд вопросов, в том числе о тонировке стекол, а также об использование электроскутеров и электросамокатов. Депутаты отметили, что «сложность дорожно-транспортных отношений требует создания единой системы законодательства и установления правил дорожного движения федеральным законом». Это, по их мнению, позволит исключить «непубличный характер вносимых изменений» в ПДД, а также в большей степени отразить требования к участникам дорожного движения и их права.