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В ЛДПР предложили придать ПДД статус федерального закона

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий регулировать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями правительства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта, глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас работа над ПДД поручается органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за участниками дорожного движения.

«При этом депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации, политические партии не участвуют в подготовке и совершенствовании данных правил, что порой приводит к возникновению различных коллизий и нарушений прав граждан», — отмечается в записке.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Авторы законопроекты указали, в ПДД не урегулирован целый ряд вопросов, в том числе о тонировке стекол, а также об использование электроскутеров и электросамокатов. Депутаты отметили, что «сложность дорожно-транспортных отношений требует создания единой системы законодательства и установления правил дорожного движения федеральным законом». Это, по их мнению, позволит исключить «непубличный характер вносимых изменений» в ПДД, а также в большей степени отразить требования к участникам дорожного движения и их права.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на статистическую отчетность Госавтоинспекции сообщил, что ГИБДД в 2020 году выписала автомобилистам на 15% больше постановлений о различных нарушениях ПДД по сравнению с 2019 годом. Отмечалось, что всего подразделения ГИБДД страны в прошлом году вынесли в отношении водителей и автовладельцев 167 млн постановлений на общую сумму 117 млрд руб. Также с 84 до 87% увеличилась доля штрафов, вынесенных с помощью камер.

ЛДПР Ярослав Нилов ПДД федеральный закон
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