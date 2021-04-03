Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД
Правительство России одобрило ужесточение мер ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД) лицом, подвергнутым административному наказанию. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Согласно сообщению, в законопроекте предлагается закрепить во второй части ст. 264.1 УК России (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) повышенные меры ответственности.
В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный МВД законопроект писал, что ведомство предлагает увеличить максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде с двух лет до трех.
Минюст России 30 января обнародовало первый проект нового КоАП. В нем предлагалось впервые в России прописать накопительную систему нарушений. После критики проекта со стороны Госдумы и правительства Минюст сообщил, что поправки будут доработаны.