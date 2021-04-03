Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД

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Правительство России одобрило ужесточение мер ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД) лицом, подвергнутым административному наказанию. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно сообщению, в законопроекте предлагается закрепить во второй части ст. 264.1 УК России (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) повышенные меры ответственности.

В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный МВД законопроект писал, что ведомство предлагает увеличить максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде с двух лет до трех.

Минюст России 30 января обнародовало первый проект нового КоАП. В нем предлагалось впервые в России прописать накопительную систему нарушений. После критики проекта со стороны Госдумы и правительства Минюст сообщил, что поправки будут доработаны.