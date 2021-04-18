Советник Байдена увязал встречу с Путиным с подходящими условиями для нее

Джо Байден и Джейк Салливан (Фото: Andrew Harnik / AP)

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится, если будут условия для этого, заявил CNN советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается.

«Этот саммит, конечно же, должен быть проведен при наличии подходящих обстоятельств, таким образом, чтобы действительно продвинуть отношения вперед», — отметил Салливан.

При этом он отказался высказывать предположения о том, когда лидеры встретятся и встретятся ли вообще.